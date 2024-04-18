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"Россети Северный Кавказ" повышают надежность электроснабжения 15 тысяч жителей отдаленного горного района Северной Осетии

18 апреля 2024, 14:15 350 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» реализуют комплекс технических мероприятий в распределительных сетях 10/0,4 кВ в Ирафском районе республики. Большая часть сёл отдаленного района расположена в горной местности.

Энергетики отремонтируют семь километров линий электропередачи с заменой 36 опор, почти 260 изоляторов и ветхого провода на современный самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты.

До конца этого года работы пройдут на территории 36 населенных пунктов, где суммарно проживают около 15 тысяч человек. Всего на реализацию ремонтной кампании в Ирафском районе «Россети Северный Кавказ» направят порядка 4 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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