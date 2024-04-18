Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» реализуют комплекс технических мероприятий в распределительных сетях 10/0,4 кВ в Ирафском районе республики. Большая часть сёл отдаленного района расположена в горной местности.
Энергетики отремонтируют семь километров линий электропередачи с заменой 36 опор, почти 260 изоляторов и ветхого провода на современный самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты.
До конца этого года работы пройдут на территории 36 населенных пунктов, где суммарно проживают около 15 тысяч человек. Всего на реализацию ремонтной кампании в Ирафском районе «Россети Северный Кавказ» направят порядка 4 млн рублей.
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