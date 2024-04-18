В первом квартале 2024 года филиал «Россети Юг» – «Калмэнерго» исполнил 250 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью более 2,4 МВт.

За этот период электроэнергией обеспечены базовые станции сотовой связи, насосные станции, животноводческие хозяйства, а также строительная площадка госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации в г. Элисте. Также в числе подсоединенных к сетям объектов – системы уличного освещения вдоль федеральной автотрассы Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Специалисты «Россети Юг» обеспечили их подключение к существующим линиям электропередачи 0,4-10 кВ с установкой дополнительных опор. Кроме того, предоставлена дополнительная мощность девяти отделениям почтовой связи в небольших посёлках республики.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием, чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.