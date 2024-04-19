На Байкале реконструируют причал

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий. Переправа поселка Сахюрта – островная часть острова Ольхон в Иркутской области в сутки в среднем может принять 2783 человека, а среднегодовой грузопоток составляет 567 тыс. тонн. Навигация между островом Ольхон и материком открыта с мая и до конца декабря. Несмотря на активное судоходство, сейчас на острове нет современной инфраструктуры для причаливания паромов.

«Предполагается, что причальное сооружение возведут из массивовой кладки, на естественном основании. Отметки верха конструкции пирса и причальной стенки назначены в соответствии с характеристиками швартующихся судов и уровенным режимом озера Байкал. Отметка подошвы фундамента определена с учетом обеспечения гарантированной глубины для парома большей грузоподъемности – «Ольхонские ворота». Материал конструкции – сборный железобетон. Конструкция причального сооружения представляет собой кладку из бетонных массивов с зазорами между блоками 2 см. Элементы массивов объединяются при помощи вертикальных отверстий, заполненных монолитным бетоном», – рассказал главный эксперт проекта Валерий Овчинников.

Проектом предусмотрена реконструкция существующих причальных сооружений паромной переправы на острове Ольхон и участка дороги на подходах к причалу, а также строительство зданий поста охраны, павильона для пассажиров и других вспомогательных сооружений. Кроме того, будет оборудовано наружное освещение, очистные сооружения, сети водоотведения и электроснабжения.

Генеральный проектировщик – АО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии».

Застройщик – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».