Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Контракты
  • На проектирование и строительство жилого дома с подземным паркингом в Москве выделят 5,7 млрд рублей

На проектирование и строительство жилого дома с подземным паркингом в Москве выделят 5,7 млрд рублей

19 апреля 2024, 14:30 324 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Северо-Западном административном округе столицы выполнят работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, сообщает RosTender.info.

Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» принимает заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме до 8 мая. Начальная цена контракта составляет 5,7 млрд рублей.

Основанием для проектирования и строительства являются Постановление Правительства Москвы №2524-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Рогова, вл. 22-24» и Адресная инвестиционная программа на 2023 - 2026 годы. Тип возводимого здания – жилое с нежилыми помещениями на первом этаже и подземным паркингом. Материалы, технологическое оборудование и оборудование инженерных систем принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов. Площадь участка жилой застройки составляет 1,42 га.

 

Обсудить на форуме
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.04.2024
На северо-западе Москвы возведут два корпуса в новом жилом комплексе
19.04.2024
Холдинг "Электросистемы" завершил пуско-наладочные работы первой в России электростанции, созданной на базе китайской газопоршневой установки
19.04.2024
Росатом завершил отгрузку комплекта подогревателей для энергоблока № 1 АЭС "Аккую" в Турции
19.04.2024
В Астраханской области отремонтируют участок автодороги Р-215 протяженностью 10 км Источник: https://rostender.info/news/2024041902
19.04.2024
В Екатеринбурге построят новую школу
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+