В Северо-Западном административном округе столицы выполнят работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию жилого дома с инженерными коммуникациями и благоустройством, сообщает RosTender.info.

Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» принимает заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме до 8 мая. Начальная цена контракта составляет 5,7 млрд рублей.

Основанием для проектирования и строительства являются Постановление Правительства Москвы №2524-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Рогова, вл. 22-24» и Адресная инвестиционная программа на 2023 - 2026 годы. Тип возводимого здания – жилое с нежилыми помещениями на первом этаже и подземным паркингом. Материалы, технологическое оборудование и оборудование инженерных систем принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов. Площадь участка жилой застройки составляет 1,42 га.