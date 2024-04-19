РЖД потребуется 156 млрд на расширение подходов к Балтике

В ОАО РЖД оценили в 156,3 млрд рублей объем инвестиций, который необходим для расширения железнодорожных подходов к портам Балтики.

Потребность в расширении подходов возникла из-за грузопотока в 20 млн тонн из Белоруссии, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в компании.

В рамках проекта РЖД хочет развивать участок Батецкая — Бронка. На данный момент в инвестиционную программу ОАО РЖД уже включены расходы на сумму 15,1 млрд рублей до 2026 года, направленные на развитие участков Завережье — Батецкая, Завережье — Дно — Псков — Луга, Среднерогатская — Бронка.

Однако для полного осуществления проекта требуется дополнительное финансирование. Планируется построить 75-километровый юго-западный обход Санкт-Петербурга с развитием станции Владимирская стоимостью 90,5 млрд рублей и развить железнодорожную инфраструктуру на сумму 65,8 млрд рублей.

Ожидается, что все работы будут завершены к 2028 году. Белорусская сторона подтвердила свои планы по отгрузке через российские порты, включая порты, расположенные за пределами Балтийского региона. Так, к примеру, известно, что еще в 2022 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял о стратегическом решении белорусского президента Александра Лукашенко о перевалке экспортных грузов через мурманский порт.