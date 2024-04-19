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  • В Астраханской области отремонтируют участок автодороги Р-215 протяженностью 10 км Источник: https://rostender.info/news/2024041902

В Астраханской области отремонтируют участок автодороги Р-215 протяженностью 10 км Источник: https://rostender.info/news/2024041902

19 апреля 2024, 16:30 277 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Астраханской области проведут ремонт автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к международному морскому порту Оля на участке км 10+000 - км 20+194, сообщает RosTender.info.

ФКУ Упрдор «Каспий» принимает заявки на участие в тендере до 6 мая. С победителем заключается контракт на сумму 507 млн рублей из средств федерального бюджета.

Двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия и капитальным типом дорожной одежды относится к II-III категориям. Расчетная скорость движения 120 км/ч. Общая протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги составляет 10 км. Срок исполнения государственного контракта 31 июля 2026 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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