В Астраханской области проведут ремонт автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к международному морскому порту Оля на участке км 10+000 - км 20+194, сообщает RosTender.info.

ФКУ Упрдор «Каспий» принимает заявки на участие в тендере до 6 мая. С победителем заключается контракт на сумму 507 млн рублей из средств федерального бюджета.

Двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия и капитальным типом дорожной одежды относится к II-III категориям. Расчетная скорость движения 120 км/ч. Общая протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги составляет 10 км. Срок исполнения государственного контракта 31 июля 2026 года.