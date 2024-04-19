В Екатеринбурге построят новую школу

В Екатеринбурге в квартале улиц Щорса - Машинная - набережная реки Исеть построят новую школу на 1500 мест, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» принимает заявки на участие до 7 мая. Начальная цена контракта составляет 3 млрд рублей из средств городского бюджета.

Здание запроектировано в виде сложного объема переменной этажности с подвальным помещением. Школа рассчитана на 1500 учащихся, а именно на 60 классов по 25 человек в каждом. Проектируемое здание обеспечивает осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программами трех ступеней образования: начального (1-4 классы), основного (5-9 классы) и среднего полного (10-11 классы). Окончание строительства школы запланировано на начало февраля 2027 года.