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Холдинг "Электросистемы" завершил пуско-наладочные работы первой в России электростанции, созданной на базе китайской газопоршневой установки

19 апреля 2024, 13:40 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭнергоИнновация
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Фото: энергоинновация.рф

Фото: энергоинновация.рф

ТК «Электросистемы», входящий в Ассоциацию «ЭнергоИнновация», подписал дилерский договор с производителем газопоршневых установок Hunan Liyu Gas Power. Это событие  совпало с завершением пуско-наладочных работ первой в России электростанции, созданной «Электросистемами» на базе первой, ввезенной в Россию газопоршневой установки указанного китайского производителя.

ООО «АнГо», компания, входящая в состав Технического Холдинга «Электросистемы», официально стала дилером и сервис-партнером завода-изготовителя Hunan Liyu Gas Power Co., Ltd – одного из ведущих производителей на рынке Китая, в сфере производства когенерационных установок автономного энергоснабжения, в настоящее время мощностью до 2 МВт, в ближайшей перспективе — до 4 МВт.

«Статус официального дилера и сервис-партнера Hunan Liyu Gas Power, позволяет нам решать весь комплекс вопросов, связанных с продажей и дальнейшим техническим сопровождением двигателей данной марки», — сказал директор по развитию ТХ «Электросистемы» Дмитрий Иванов.

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Метки: ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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