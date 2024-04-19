ТК «Электросистемы», входящий в Ассоциацию «ЭнергоИнновация», подписал дилерский договор с производителем газопоршневых установок Hunan Liyu Gas Power. Это событие совпало с завершением пуско-наладочных работ первой в России электростанции, созданной «Электросистемами» на базе первой, ввезенной в Россию газопоршневой установки указанного китайского производителя.

ООО «АнГо», компания, входящая в состав Технического Холдинга «Электросистемы», официально стала дилером и сервис-партнером завода-изготовителя Hunan Liyu Gas Power Co., Ltd – одного из ведущих производителей на рынке Китая, в сфере производства когенерационных установок автономного энергоснабжения, в настоящее время мощностью до 2 МВт, в ближайшей перспективе — до 4 МВт.