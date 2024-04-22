Специалисты Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ между двумя подстанциями (ПС): ПС 110 кВ Полевая в Сосновском районе Челябинской области и ПС 110 кВ Краснопольская в Челябинске.

В ходе работ энергетики построили воздушную линию электропередачи с применением проводов с защитной изоляционной оболочкой классом напряжения 10 кВ протяженностью 500 метров, установили железобетонные опоры, а также коммутационные аппараты. На эти цели энергокомпания направила свыше 1,8 млн рублей.

Введение в работу воздушной линии электропередачи между ПС Полевая и ПС Краснопольская распределит нагрузку на сеть и повысит надежность электроснабжения жителей части Сосновского района: поселков Прудный и Красное поле, а также деревни Моховички. В силу своей непосредственной близости к Челябинску это населенные пункты с активной застройкой, что обуславливает резкое возрастание коммунально-бытовой нагрузки на существующие электросети.

Напомним, в филиале ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» разработан и реализуется комплекс необходимых мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения жителей динамично развивающихся территорий Челябинской области, в число которых входит бурно застраивающийся пригород Челябинска - Сосновский район. Реализация целевой программы надежности предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры: установку новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих трансформаторных подстанций (ТП), замену проводов на действующих линиях электропередачи 0,4 – 10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) с увеличением сечения, строительство дополнительных линий электропередачи, оптимизацию схем электроснабжения проблемных территорий.