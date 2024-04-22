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Свыше 400 трансформаторных подстанций отремонтируют "Россети Юг" в Астраханской области в 2024 году

22 апреля 2024, 15:15 274 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в 2024 году отремонтируют более 400 трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 6-10 кВ. Ремонт пройдет во всех муниципальных образованиях Астраханской области.

Наибольший объем работ намечен в Ахтубинском и Харабалинском районах: в каждом специалисты отремонтируют свыше 50 энергообъектов. В Икрянинском районе чуть меньше – около 50. В городе Астрахани в нормативное состояние энергетики приведут 40 трансформаторных подстанций. В Приволжском районе планируется отремонтировать почти 30 таких энергообъектов.

Трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль в распределительном сетевом комплексе, поэтому специалисты энергокомпании уделяют повышенное внимание качественному ремонту и обслуживанию оборудования этих энергообъектов. В числе основных производственных мероприятий – ремонт трансформаторов, выключателей, восстановление устройств релейной защиты и автоматики, а также замена устаревших узлов и деталей.

Энергетики «Россети Юг» ежегодно реализуют ремонтную программу для повышения надежности электроснабжения потребителей и подготовки энергообъектов к стабильной работе в период сезонных пиковых нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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