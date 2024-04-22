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  • Филиал ПАО "Россети" завершил плановый ремонт коммутационного оборудования на узловой подстанции юга Тюменской области

Филиал ПАО "Россети" завершил плановый ремонт коммутационного оборудования на узловой подстанции юга Тюменской области

22 апреля 2024, 14:15 282 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции на подстанции 500 кВ «Демьянская», которая играет важную роль в перетоке электроэнергии между югом Тюменской области и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения предприятий нефтедобывающей промышленности.

Разъединители являются важным коммутационным оборудованием. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании оборудования на открытых распределительных устройствах подстанций.

В 2024 году энергетики планируют провести ремонт разъединителей еще на двух магистральных энергообъектах на юге Тюменской области – подстанциях 220 кВ «Заводоуковск» и «Княжево».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 
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Эта новость часть сюжета Арктика
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