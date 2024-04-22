Компания «Россети Кубань» приступила к строительству энергообъектов для обеспечения электроэнергией новой федеральной трассы А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь». Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»).

Энергетики проведут переустройство в общей сложности более 20 электросетевых объектов, расположенных в районах прохождения новой магистрали. В настоящее время специалисты «Россети Кубань» приступили к строительству новой подстанции 110/35/10 кВ «Дорожная». Инвестиции составят порядка 295 млн рублей.

На территории подстанции «Дорожная», которая расположена в Славянском районе Краснодарского края, будет установлен силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА. Новый энергообъект оснастят современными элегазовыми и вакуумными выключателями, разъединителями, трансформаторами тока и напряжения российского производства. Кроме того, на энергообъекте будут применены высокотехнологичные системы автоматизации и управления, устройства релейной защиты, системы связи и передачи информации. Работы планируется завершить в 2024 году.

Старт строительству первого этапа новой федеральной трассы А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» был дан в 2021 году. Протяженность новой четырехполосной федеральной трассы составит почти 120 км. Дорога пройдет в обход населенных пунктов. В состав трассы войдут более 30 мостов, в том числе через реки Кубань и Протока, 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, свыше 160 малых искусственных сооружений. Проектом предусмотрено строительство 11 площадок отдыха для автомобилистов. Расчетная пропускная способность новой трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.