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"Россети Юг" способствуют расширению предприятий агропромышленного комплекса в Волгоградской области

22 апреля 2024, 13:15 299 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

В первом квартале 2024 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к сетям почти 350 объектов потребителей общей мощностью 9,6 МВт. Только в марте исполнено 122 договора, по которым выдано 2,8 МВт. Среди присоединенных объектов восемь сельскохозяйственных предприятий в районах Волгоградской области.

За увеличением мощности в сетевую компанию обратились два крупных предприятия, занимающихся растениеводством. В хуторе Чернолагутинском Киквидзенского района хозяйство построило новый зерноочистительный комплекс, а в хуторе Садковском Урюпинского района – зерносушилку. Это оборудование позволит увеличить посадочные площади и сократить сроки на обработку продукции. Кроме того, специалисты электрифицировали помещения трех животноводческих ферм, овощехранилище и полевой стан.

Для подключения энергооборудования специалисты построили около 1,5 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и две комплектные трансформаторные подстанции. Мощность присоединенных объектов превысила 400 кВт.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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