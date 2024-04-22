Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин сегодня обсудили развитие электросетевого комплекса региона.

"Мы договорились с Валентином Олеговичем о том, что настало время актуализации программы повышения надёжности электроснабжения республики с определением источников финансирования из тарифа и федеральных субсидий, а также усилить взаимодействие в реализации перевода частного сектора на электроотопление. Глава Республики совершенно прав в том, что пока не будут решены проблемы электросетей, мы не продвинемся в развитии социальной инфраструктуры, экономики и обеспечении экологического благополучия республики. А это наша истинная совместная цель", – отметил Павел Акилин.