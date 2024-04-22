Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин сегодня обсудили развитие электросетевого комплекса региона.
"Мы договорились с Валентином Олеговичем о том, что настало время актуализации программы повышения надёжности электроснабжения республики с определением источников финансирования из тарифа и федеральных субсидий, а также усилить взаимодействие в реализации перевода частного сектора на электроотопление. Глава Республики совершенно прав в том, что пока не будут решены проблемы электросетей, мы не продвинемся в развитии социальной инфраструктуры, экономики и обеспечении экологического благополучия республики. А это наша истинная совместная цель", – отметил Павел Акилин.
Напомним, что программа повышения надёжности электроснабжения Республики Хакасия в объёме 4,8 млрд рублей была подготовлена компанией «Россети Сибирь» в 2021 году, согласована Правительством Республики для дальнейшего обсуждения и согласования с Минэнерго РФ. Программа требует пересмотра в связи с резким ростом потребления электроэнергии в Республике и снижением уровня надёжности сети из-за высокого износа электрооборудования.
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