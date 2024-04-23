«Ростелеком» довел общий показатель охваченных оптикой частных домовладений в Адыгее до 70 тысяч. В 2023 году национальный провайдер обеспечил возможность подключения к оптическому интернету в 10 населенных пунктах республики более чем семи тысячам семей, а за четыре месяца 2024 года к ним добавились еще 3,5 тысячи домовладений в двух локациях.

Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Адыгее: «Специфика рынка телеком-услуг в Адыгее — в высокой доле частного сектора относительно многоквартирных домов. Поэтому особенно значимо, что жители городов, поселков и сел, живущие в собственных домах, получают возможность подключаться к современному и стабильному интернету, пользоваться пакетными предложениями и цифровыми сервисами. В этом заключается социальный подход нашей компании при прокладке новых оптических линий».

Технические специалисты компании построили во всех семи районах республики сетевую магистральную инфраструктуру общей протяженностью более 1,5 тысяч км, из них около 120 км созданы в 2023 году, в первом квартале 2024 года к ним добавилось еще 10 км оптики в Гиагинском и Майкопском районах.

Александр Скороходов, житель поселка Каменномостского: «Интернет сегодня везде нужен. У нас дети учатся в школе на "‎удаленке"‎‎. Сейчас вообще ребята продвинутые, все пользуются цифровыми сервисами. Тариф "‎Семейный"‎ нас устраивает: две тысячи минут бесплатно, интернет безлимитный, скорость 300 Мбит/с. Для нашего поселка это достижение, раньше было 15 Мбит/с. Многие соседи тоже подключились».

Стройку новых сетей компания сопровождает внедрением модернизированных всепогодных телеком-шкафов, которые оборудованы резервными источниками питания, имеют систему охлаждения, защищены от осадков и взлома. «Ростелеком» установил в 2023 году около 50 таких шкафов нового поколения на территории республики. Они обеспечивают бесперебойную работу широкополосных сетей за счет своей надежности, технологичности и автономности. Под их размещение муниципалитеты республики выделили земельные участки, что позволило «‎Ростелекому» вынести свое оборудование из административных и частных зданий, где оно размещалось ранее. Благодаря этому решению техническая служба компании получила возможность более оперативно реагировать на сбои и неполадки в сети.

До конца 2024 года «Ростелеком» планирует обеспечить возможность подключения к оптическим сетям еще для 10 тысяч домохозяйств в Адыгее.