Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в Нацпроектстрой) оснастили комплексной системой киберзащиты станцию Пермь-Сортировочная (парк "Г") Свердловской железной дороги.

Российская разработка исключает несанкционированный доступ к критической инфраструктуре, гарантирует информационную безопасность цифрового оборудования, защищает от атак из внешних сетей и от действий вредоносных программ.

Кроме того, на станции заменили импортные компоненты системы управления движением поездов на российское оборудование. В частности, установили процессор ЦПУ-ЭЛ производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520. Процессор – ключевой элемент системы микропроцессорной централизации, которая позволяет дистанционно регулировать работу стрелок и светофоров, и устанавливать маршруты составов.

Станция Пермь-Сортировочная введена в эксплуатацию в апреле 1952 года в составе железнодорожного узла Пермь-2. Сегодня это одна из крупнейших российских станций с высоким уровнем автоматизации производственных процессов.