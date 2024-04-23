Завод по утилизации аккумуляторов планируют запустить в Нижегородской области в 2026 году, его мощность составит 50 тыс. тонн в год, сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте руководитель направления "Электротранспорт" в компании "Рэнера" Алексей Горяев.

"Этот проект реализует "Русатом Гринвэй" - это оператор федеральный по обращению с отходами первого и второго классов. <…> В 2026 году завод будет запущен", - сказал собеседник.

Он отметил, что основной задачей станет утилизация в том числе литиевых аккумуляторов. "В первую очередь, мы рассчитываем на автомобильные аккумуляторы", - добавил Горяев.

Мощность завода составит 50 тыс. тонн в год.

"Рэнера" является крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов и накопителей энергии в России с собственными активами и научно-техническими центрами разработки.

В 2021 году международная промышленная выставка "Иннопром", с 2010 года проходящая в России, впервые прошла за рубежом - в Узбекистане. Четвертая международная выставка "Иннопром. Центральная Азия" проводится в Ташкенте с 22 по 24 апреля. На форуме представлены более 400 компаний из 27 стран. Мероприятие проходит в павильонах НВК "Узэкспоцентр" на площади более 14 тыс. кв. метров. Организаторы выставки - Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.