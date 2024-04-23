Увеличение потребления электрической энергии и мощности в Тверской области прогнозируется в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы.

По прогнозам Системного оператора, потребление электрической энергии по энергосистеме Тверской области прогнозируется на уровне 9470 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 0,65 %.

Наибольший годовой прирост потребления электрической энергии прогнозируется в 2028 году и составит 185 млн кВт·ч или 2,01 %. Прогнозная динамика изменения потребления электрической энергии обусловлена в большей степени прогнозируемым ростом потребления ЦОД «Калининский» АО «Концерн Росэнергоатом».

Основные направления развития энергосистемы Тверской области представлены в утвержденной приказом Минэнерго России и разработанной Системным оператором Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы (СиПР ЭЭС).

Максимум потребления мощности энергосистемы Тверской области к 2029 году увеличится и составит 1471 МВт, что соответствует среднегодовому темпу прироста – 0,73 %. Годовой режим потребления электрической энергии энергосистемы в прогнозный период останется достаточно плотным, как и в отчетном периоде. Число часов использования максимума к 2029 году прогнозируется на уровне 6438 ч/год.

Установленная мощность электростанций энергосистемы Тверской области в 2029 году сохранится на уровне отчетного года и составит 6797,6 МВт. Изменений установленной мощности за счет ввода новых генерирующих мощностей, вывода из эксплуатации и проведения мероприятий по реконструкции (модернизации) существующего генерирующего оборудования на электростанциях энергосистемы Тверской области в период 2024–2029 годов не планируется.

Анализ функционирования электроэнергетики энергосистемы Тверской области показал, что существующие сетевая инфраструктура и генерирующие мощности обеспечивают надежное функционирование энергосистемы Тверской области в рассматриваемый перспективный период.

Текущая модель планирования перспективного развития отрасли введена 1 января 2023 года в соответствии с поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В спектр задач Системного оператора включена разработка Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики сроком на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на ближайшие 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети напряжением 110 кВ и выше. Передача функций разработки СиПР ЭЭС Системному оператору направлена на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.