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Крымские энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в пгт Приморском

23 апреля 2024, 17:30 111 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Фото: ГУП РК «Крымэнерго»

Во второй декаде апреля 2024 года сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» завершили модернизацию сетей садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Садко» на территории пгт Приморского Феодосийского городского округа.

Для обеспечения качественным энергоснабжением более 150 потребителей из СНТ «Садко», расположенного в пгт Приморском, энергетики смонтировали разгрузочную мачтовую трансформаторную подстанцию (ТП), 18 опор и проложили свыше 0,7 км линии электропередачи 0,4-6 кВ. Специалисты осуществили подключение вышеуказанной ТП к сетям, перевели часть нагрузки на неё с уже имеющегося энергоузла и перезапитали жителей 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й улиц.

Предпринятые меры позволили улучшить состояние энергетической инфраструктуры кооператива, а также создать запас мощности для подключения электроустановок новых заявителей.

Отметим, что в настоящее время в рамках технологического присоединения ведутся строительно-монтажные работы по подключению к сетям ГУП РК «Крымэнерго» заявителей в садовых товариществах «Ветеран» в пгт Коктебеле и «Полет» в г. Феодосии. Проектами предусмотрены установка двух ТП и возведение воздушных ЛЭП.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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