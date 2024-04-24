Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев в рамках рабочей встречи в Москве обсудили ход реализации программы повышения надежности электроснабжения в регионе и проект «Чистое небо» в Астрахани.



Среди первоочередных мероприятий энергетиков и правительства Астраханской области – модернизация питающих центров 35 кВ, в том числе подстанций «Трусовская», «Октябрьская», реконструкция воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в столице региона и Астраханской области в целом. Программа повышения надежности электроснабжения рассчитана до 2027 года.



В рамках реконструкции и благоустройства центральной части Астрахани «Россети Юг» реализуют проект «Чистое небо». Энергетики определили участки ЛЭП для переноса под землю, условия размещения сетей и оборудования на опорах, а также порядок взаимодействия со смежными организациями при переустройстве. Заключены договоры на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия при выполнении работ.



Борис Эбзеев подчеркнул, что «Россети Юг» уже имеет опыт работы по проекту «Чистое небо» в Таганроге. В историческом центре Астрахани «Россети Юг» перенесут под землю воздушные ЛЭП для совершенствования архитектурного облика каспийской столицы. Благоустройство пройдет в несколько этапов до 2026 года на Петровской набережной, улицах М. Горького, А. Сергеева и прилегающих переулках квартала «Коса».



На совещании также обсуждались вопросы консолидации электросетевых объектов на территории Астраханской области, тарифного регулирования и предложения по заключению регуляторного соглашения.



Глава Астраханской области отметил необходимость слаженных действий властей и энергетиков, а также выразил готовность оказать необходимую поддержку при реализации проектов «Россети Юг», направленных на обеспечении бесперебойного электроснабжения жителей региона.