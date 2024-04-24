В 2024 году «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») смонтируют в регионе более 42 тысяч приборов учета электроэнергии в рамках исполнения Федерального закона №522-ФЗ от 27.12.2018 года. Основной упор будет сделан на территорию Новосибирской агломерации, где ведется активная застройка – здесь установят около четверти всего годового объема.

Этот процесс энергетики ведут уже несколько лет . По закону установку и замену счетчиков в многоквартирных домах обязан осуществлять за свой счет гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), а у прочих потребителей и в частных домах – сетевые организации. При этом установка «умных» счетчиков производится независимо от состояния существующих приборов и необходимости их поверки, а монтируются они на ближайшей к дому опоре линии электропередачи.

К сожалению, эти работы требуют обязательных отключений электроэнергии. И поэтому наиболее оптимальное время для их выполнения - летний период, когда последствия отключений не так значительны, как в холодное время – осенью или зимой. В любом случае, для минимизации продолжительности отключений специалисты компании тщательно планируют график выполнения работ и стараются все смонтировать в течение рабочего дня, когда большинство потребителей находятся на работе и не будут испытывать неудобств из-за отключений электроэнергии.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии компания «Россети Новосибирск» заблаговременно публикует информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии» , где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о дата и времени отключений. Кроме того, информацию можно уточнить в единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС) Новосибирска и муниципальных образований области, а также в сельской или районной администрациях.

Энергетики призывают граждан отнестись с пониманием к необходимости осуществления плановых отключений электроснабжения и проявить терпение до их окончания. Ведь установка «умных» счетчиков несет значительные преимущества и для местных жителей. Не нужно снимать и передавать показания – это происходит автоматически, а контролировать свое потребление можно дистанционно с помощью выносного дисплея. Кроме того, нет необходимости впускать в свой дом посторонних людей для проверки приборов учета. А еще – эти приборы имеют опцию контроля потребляемой мощности и позволяют исключить хищение электроэнергии, что позволит защитить интересы добросовестных потребителей от возможных скачков напряжения, когда их «предприимчивые» соседи начнут перегружать линию. Все это в итоге позволит повысить надежность электроснабжения региона.