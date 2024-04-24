Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Калашников" представил мини-разведывательный БЛА "Каракурт"

24 апреля 2024, 17:00 371 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростех
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «Концерн «Калашников»

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» продемонстрировал свои новые перспективные БЛА специалистам Минобороны России в рамках тематического показа на одной из площадок ведомства. Оборонный холдинг представил беспилотные летательные аппараты «Каракурт» и СКАТ 350 М, систему подъема аппаратуры «Квазимачта».

«Каракурт» является мини-разведывательным БЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера.

СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и ИК-диапазонах. Аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне СВО.

СПА «Квазимачта» обеспечивает высокоскоростной обмен данных с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полета – не менее 24 часов. Кроме того, есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БЛА на 500 метров.

Эксплуатанты отметили востребованные тактико-технические характеристики беспилотников. По их словам, изделия разработаны с учетом приоритетных направлений развития оборонного комплекса страны и представляют собой практические решения для мобильности выполнения различных боевых задач, в том числе в зоне проведения СВО.

Обсудить на форуме
Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, КАЛАШНИКОВ
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
24.04.2024
Система предиктивной аналитики Росатома отмечена премией Data Fusion Awards
24.04.2024
Владимирский губернатор рассказал о повышении надёжности электроснабжения
24.04.2024
Первый автомобильный тоннель планируют построить в столице Карелии
24.04.2024
"Россети Ленэнерго" - участник Российского международного энергетического форума
24.04.2024
5,6 МВА трансформаторной мощности ввело "Мособлэнерго" для повышения надежности электроснабжения жителей Подмосковья
Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+