"Калашников" представил мини-разведывательный БЛА "Каракурт"

Концерн «Калашников» продемонстрировал свои новые перспективные БЛА специалистам Минобороны России в рамках тематического показа на одной из площадок ведомства. Оборонный холдинг представил беспилотные летательные аппараты «Каракурт» и СКАТ 350 М, систему подъема аппаратуры «Квазимачта».

«Каракурт» является мини-разведывательным БЛА с возможностью ведения видовой воздушной разведки в реальном времени. Особенность дрона-разведчика – маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера.

СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и ИК-диапазонах. Аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне СВО.

СПА «Квазимачта» обеспечивает высокоскоростной обмен данных с наземной станцией информации (НСУ) по кабелю электропитания. Платформа способна работать в режиме радиомолчания, время полета – не менее 24 часов. Кроме того, есть возможность выноса НСУ и оператора от точки висения БЛА на 500 метров.

Эксплуатанты отметили востребованные тактико-технические характеристики беспилотников. По их словам, изделия разработаны с учетом приоритетных направлений развития оборонного комплекса страны и представляют собой практические решения для мобильности выполнения различных боевых задач, в том числе в зоне проведения СВО.