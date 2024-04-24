ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступило к подготовке объектов энергетики к следующей зиме.

В ходе проведения ремонтной кампании запланировано провести капитальный, средний и текущий ремонт 19 турбин, 19 генераторов, 9 котлоагрегатов. Работы на объектах Камчатскэнерго выполняются в соответствии с утвержденными графиками ремонта.

В электросетевом комплексе предстоит отремонтировать 115,47 километров электрических сетей, расчистить 251 гектар просек воздушных линий электропередач (ВЛЭП), расширить до нормативных значений 163,5 га просек ВЛЭП, произвести капитальный ремонт 4 высоковольтных трансформаторов электросетевого хозяйства. В 2024 году также запланирован капитальный ремонт собственных тепловых магистралей ТМ-1,2,3 протяженностью 1,7 км.

Помимо этого, на арендованном и находящемся в концессии имуществе ПКГО и муниципальных образований планируется отремонтировать тепловые сети протяженностью 6,7 километров, 21 котел на котельных, 12 зданий и сооружений котельных.

Запланированы противоаварийные тренировки по отработке действий при технологических нарушениях в сложных климатических условиях, а также совместные учения с представителями МЧС России и администраций муниципальных образований по отработке взаимодействия при ликвидации возможных ЧС.

Все работы по подготовке энергосистемы к ОЗП 2024-2025 годов завершатся к середине октября. Готовность ПАО «Камчатскэнерго» к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2024-2025 гг. оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.