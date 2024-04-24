Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в первом квартале 2024 года подключили к электрическим сетям 10 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в Хабезском, Прикубанском, Урупском, Карачаевском и Адыге-Хабльском районах.

Учреждениям первичного звена здравоохранения суммарно выдано более 265 киловатт мощности. Для обеспечения электроэнергией новых объектов социальной сферы энергетики построили порядка 1,5 км линий электропередачи 0,4 кВ.

Современные врачебные амбулатории и фельдшерские пункты построены в рамках федерального проекта «Здравоохранение». Их открытие повысит доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи для 17 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов республики.

Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.