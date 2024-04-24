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Владимирский губернатор рассказал о повышении надёжности электроснабжения

24 апреля 2024, 17:45 359 Время чтения ≈ < минуты
Источник: aif.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

В текущем году во Владимирской области планируется смонтировать свыше 524 километров cамонесущих изолированных проводов и поменять более 1000 опор ЛЭП. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор 33-го региона Александр Авдеев.

Как отметил областной руководитель, в первую очередь модернизация системы электроснабжения начнётся на наиболее проблемных территориях.

Кроме того, в 2024 году специалисты должны привести в нормативное состояние и освободить от угрожающих линиям электропередач деревьев свыше 2,4 тыс. га дорог.

Кстати, во Владимирской области сложилась позитивная практика отправки сведённого вдоль ЛЭП леса фронтовикам. В 2024 году регион уже передал Министерству обороны РФ 7,4 тыс. кубометров полученной таким способом древесины.

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Метки: ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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