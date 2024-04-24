Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В текущем году во Владимирской области планируется смонтировать свыше 524 километров cамонесущих изолированных проводов и поменять более 1000 опор ЛЭП. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор 33-го региона Александр Авдеев.
Как отметил областной руководитель, в первую очередь модернизация системы электроснабжения начнётся на наиболее проблемных территориях.
Кроме того, в 2024 году специалисты должны привести в нормативное состояние и освободить от угрожающих линиям электропередач деревьев свыше 2,4 тыс. га дорог.
Кстати, во Владимирской области сложилась позитивная практика отправки сведённого вдоль ЛЭП леса фронтовикам. В 2024 году регион уже передал Министерству обороны РФ 7,4 тыс. кубометров полученной таким способом древесины.
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