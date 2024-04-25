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Филиал "Кировэнерго" завершил работы по реконструкции энергообъектов в четырех населенных пунктах области

25 апреля 2024, 14:15 235 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

В Нововятском районе Кирова на ул. Тельмана энергетики полностью обновили старую воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 1 км, заменив неизолированный провод на самонесущий изолированный. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

В деревне Изиморка Лебяжского района сотрудники филиала выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ длиной около 700 м и установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА.

В деревне Марамыги Орловского района специалисты энергокомпании заменили 168 метров воздушной линии 10-0,4 кВ и смонтировали трансформаторную подстанцию 100 кВА. В деревне Моргуновы Юрьянского района реконструировано 205 метров воздушной линии 0,4 кВ и установлена трансформаторная подстанция 63 кВА.

Все работы проведены в рамках реализации инвестиционной программы филиала и направлены на повышение качества электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КИРОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
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1.54

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