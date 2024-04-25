Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Нововятском районе Кирова на ул. Тельмана энергетики полностью обновили старую воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 1 км, заменив неизолированный провод на самонесущий изолированный. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».
В деревне Изиморка Лебяжского района сотрудники филиала выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ длиной около 700 м и установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА.
В деревне Марамыги Орловского района специалисты энергокомпании заменили 168 метров воздушной линии 10-0,4 кВ и смонтировали трансформаторную подстанцию 100 кВА. В деревне Моргуновы Юрьянского района реконструировано 205 метров воздушной линии 0,4 кВ и установлена трансформаторная подстанция 63 кВА.
Все работы проведены в рамках реализации инвестиционной программы филиала и направлены на повышение качества электроснабжения потребителей.
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