В Нововятском районе Кирова на ул. Тельмана энергетики полностью обновили старую воздушную линию 0,4 кВ протяженностью 1 км, заменив неизолированный провод на самонесущий изолированный. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

В деревне Изиморка Лебяжского района сотрудники филиала выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ длиной около 700 м и установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА.



В деревне Марамыги Орловского района специалисты энергокомпании заменили 168 метров воздушной линии 10-0,4 кВ и смонтировали трансформаторную подстанцию 100 кВА. В деревне Моргуновы Юрьянского района реконструировано 205 метров воздушной линии 0,4 кВ и установлена трансформаторная подстанция 63 кВА.



Все работы проведены в рамках реализации инвестиционной программы филиала и направлены на повышение качества электроснабжения потребителей.