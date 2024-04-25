Режевской кабельный завод принял участие в Едином дне открытых дверей в Режевском политехникуме, организованном в рамках программы «Профессионалитет». Сотрудники предприятия рассказали выпускникам Режевских школ о преимуществах обучения по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», поделились знаниями о процессе производства кабеля, а также наглядно показали работу линии обмотки.

На мероприятии школьники проявили живой интерес к кабельной отрасли и профессиям. Абитуриенты активно задавали вопросы об этапах производства кабеля, условиях поступления в политехникум, прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве на завод. Особенно сильное впечатление на них произвела демонстрация контрольно-измерительных приборов и производственного оборудования.