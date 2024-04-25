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Режкабель представил рабочие специальности на Дне открытых дверей

25 апреля 2024, 13:15 290 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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Режевской кабельный завод принял участие в Едином дне открытых дверей в Режевском политехникуме, организованном в рамках программы «Профессионалитет». Сотрудники предприятия рассказали выпускникам Режевских школ о преимуществах обучения по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», поделились знаниями о процессе производства кабеля, а также наглядно показали работу линии обмотки.

На мероприятии школьники проявили живой интерес к кабельной отрасли и профессиям. Абитуриенты активно задавали вопросы об этапах производства кабеля, условиях поступления в политехникум, прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве на завод. Особенно сильное впечатление на них произвела демонстрация контрольно-измерительных приборов и производственного оборудования.

 «Это профориентационное мероприятие способствует укреплению связей с учениками старших классов. Мы уверены, что выстраивание конструктивного диалога с абитуриентами, а также организация мастер-классов позволят нам продолжить успешно реализовывать набор студентов на кабельную специальность», — отметила Лукина Светлана, начальник отдела управления персоналом.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность 
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