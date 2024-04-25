25 апреля 2024 года состоялась церемония укладки последнего - «золотого» - звена первой очереди железнодорожного пути на территории грузового терминала Нижний Бестях в Республике Саха (Якутия). Выполнение строительных работ обеспечило выход железнодорожного транспорта на реку Лена: впервые на территории Якутии будет открыта перевозка грузов прямым сообщением между железнодорожным и водным транспортом. Это расширит возможности снабжения заполярных районов жизненно необходимыми товарами и продуктами, техникой, оборудованием и топливом. Проект по созданию масштабного логистического комплекса, мощность которого составит до 2 млн тонн грузов в год, реализует резидент территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем инвестиций превышает 3 млрд рублей, создается 300 рабочих мест.

«Это эпохальное событие для Республики Саха (Якутия), которого мы достигли благодаря мерам государственной поддержки. Отныне здесь будет открыта перевозка грузов в прямом смешенном железнодорожно-водном сообщении. Теперь северный завоз будет идти более эффективно, что положительно скажется на жизни людей в труднодоступных районах, а также улучшит условия для бизнеса», - сообщил генеральный директор ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях» Владислав Атласов. - Первый этап проекта – строительство инфраструктуры для обработки сухогрузов – мы реализовали в 2022 году. Сегодня проектная мощность комплекса составляет более 1,7 млн тонн переработки грузов в год с перспективой увеличения до 2 млн тонн после 2035 года. Развитие проекта, инициированного Ленским объединенным речным пароходством (ЛОРП), продолжается».

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков:

«Мы присутствуем на событии стыковки финального звена, которое делает мультимодальным транспортный комплекс Нижний Бестях. Этого ждали все наши промышленники и производители, жители региона. С развитием транспортной инфраструктуры, с развитием железнодорожного сообщения улучшаем качество жизни людей. Это напрямую влияет на цены и на условия жизни, что так важно для Якутии сегодня. В стране, в нашей великой и необъятной России, 80% грузов перевозится железнодорожным транспортом. Президент Российской Федерации Владимир Путин первой задачей ставит развитие инфраструктуры и именно транспорта. Связанность страны, безопасность транспортная, энергетическая – это основы нашей национальной безопасности. И, конечно, те задачи, которые нам поставил глава республики Айсен Николаев сегодня четко, в срок и качественно исполняются».

Целью создания грузового терминала в поселке Нижний Бестях является решение потребности Республики Саха (Якутия) в современном транспортно-логистическом узле, для хранения и переработки всех видов грузов между железнодорожным, автомобильным и речным транспортами. Терминал даст существенный мультипликативный эффект в решении вопроса транспортной доступности в регионе.

Инфраструктура грузового терминала будет включать три причала, три площадки переработки и хранения грузов и склад ГСМ, а также подъездные железнодорожные пути. Работы по устройству первой площадки планируется выполнить в 2024 году, также идут работы по устройству склада ГСМ.

«Статус резидента ТОР в первую очередь помогает компании «Грузовой терминал Нижний Бестях» при создании инфраструктуры, в том числе возмещении затрат на ее строительство. Под руководством Минвостокразвития России мы оказываем важному как с точки зрения развития экономики и логистики, так и роста социальной сферы региона проекту максимальное содействие на всех этапах реализации. Ранее КРДВ обеспечила расширение границ ТОР «Якутия» для реализации крупнейшего в республике инвестпроекта», - отметил директор КРДВ Якутия Дмитрий Борисов.

На сегодняшний день резиденты ТОР «Якутия» реализуют 54 проекта, из них 20 предприятий уже введены в работу. Бизнес вложил в экономику региона около 8,5 млрд рублей и создал рабочие места почти для одной тысячи якутян.