Тенденции развития мирового топливно-энергетического комплекса стали темой новой лекции научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного по инициативе Российского энергетического агентства Минэнерго России.

Исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез», профессор кафедры «Термодинамика и тепловые двигатели» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Валерий Бессель подробно рассказал о мировых запасах органического топлива и эффективности тепловой энергетики. Особое внимание было уделено грядущему энергетическому переходу, в том числе, влиянию климатической повестки на энергетическую политику нефтегазового комплекса, а также роли возобновляемой энергетики в политике ведущих энергетических компаний.

В образовательном мероприятии приняли участие более 300 представителей отраслевых организаций и ведущих компаний ТЭК. Среди них ПАО «Газпром», ПАО «ТГК-1», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Интер РАО», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Татнефть», ПАО «МОЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», Северо-Кавказский федеральный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Альметьевский государственный нефтяной институт, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Министерство энергетики Московской области, Министерство энергетики Сахалинской области, Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство топлива и энергетики Республики Тыва, Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа и другие организации.

Лекция доступна для просмотра по ссылке.

Справочно: в состав научно-образовательного консорциума «Энергетика будущего», созданного в 2022 году по инициативе РЭА Минэнерго России, входят РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Главной задачей консорциума является оказание методического и консультационного содействия в создании высокоэффективной системы непрерывного профессионального образования и повышения качества образования работников отраслей ТЭК России.