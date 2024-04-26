Конференция Wire Plaza пройдет в Москве 4-6 июня

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Международная специализированная выставка WIRE – важное событие проволочной и кабельной промышленностей, которое состоится с 4 по 6 июня 2024 года на площадке ЦВК «Экспоцентр». В концепции предстоящего мероприятия планируется проведение 3х-дневной конференции WIRE Plaza с участием экспертов, аналитиков, а также специалистов по инновациям в отрасли.
В числе ключевых тем WIRE Plaza 2024 – состояние индустрии проволоки, кабеля и метизов, господдержка и законодательные инициативы; ценообразование на металл и изоляцию, вторсырье и новые материалы; тренды и тенденции циркулярной экономики, логистики и кадров; стандарты качества, сертификация, конкурентная среда, маркировка и контроль безопасности продукции; а также аддитивные технологии в сфере производства проволоки, кабеля и метизов.
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