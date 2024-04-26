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Конференция Wire Plaza пройдет в Москве 4-6 июня

26 апреля 2024, 14:45 286 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: expo-fusion
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Международная специализированная выставка WIRE – важное событие проволочной и кабельной промышленностей, которое состоится с 4 по 6 июня 2024 года на площадке ЦВК «Экспоцентр». В концепции предстоящего мероприятия планируется проведение 3х-дневной конференции WIRE Plaza с участием экспертов, аналитиков, а также специалистов по инновациям в отрасли. 

В числе ключевых тем WIRE Plaza 2024 – состояние индустрии проволоки, кабеля и метизов, господдержка и законодательные инициативы; ценообразование на металл и изоляцию, вторсырье и новые материалы; тренды и тенденции циркулярной экономики, логистики и кадров; стандарты качества, сертификация, конкурентная среда, маркировка и контроль безопасности продукции; а также аддитивные технологии в сфере производства проволоки, кабеля и метизов.

Деловая программа позволит участникам расширить свои профессиональные горизонты, найти новые возможности для сотрудничества и обмена опытом, а также узнать о новых тенденциях индустрии от ведущих игроков рынка. 

В новом сезоне выставка соберет десятки компаний из России, Италии, Турции, Китая и Индии, предлагающих новые разработки в области производства оборудования, технологического инструмента и материалов специального назначения, проектирования и сервисов для отраслевых игроков. 

WIRE входит в альянс выставочных проектов, проводящихся параллельно в ЦВК “Экспоцентр”: Литмаш, Металлургия, Трубы (организаторы - “Экспо Фьюжн” и “Металл-Экспо”) и Металлоконструкции (организатор - “Металл-Экспо”).

  

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности WIRE состоится с 4 по 6 июня 2024 года в павильонах Форум и №3 ЦВК “Экспоцентр” в Москве.
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Метки: WIRE-2024, ПРОВОЛОКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
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6.57

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