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УНКОМТЕХ принимает поздравления

26 апреля 2024, 18:00 183 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО ТД Ункомтех
Авторы и источники / Правообладателям

26 апреля холдинг «УНКОМТЕХ» отмечает 31-летие со дня образования.

Вот уже на протяжении 31 года компания является одним из лидеров в разработке и производстве кабельно-проводниковой продукции. Производственные мощности позволяют производить широкий спектр КПП для всех потребителей и отраслей. На текущий момент, компания сосредоточена на импортозамещении продукции компаний, которые покинули рынок Российской Федерации. В своих наработках компания делает упор на применение в производстве материалов от отечественных производителей.

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Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
UNKT
10

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