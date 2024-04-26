УНКОМТЕХ принимает поздравления

26 апреля холдинг «УНКОМТЕХ» отмечает 31-летие со дня образования.

Вот уже на протяжении 31 года компания является одним из лидеров в разработке и производстве кабельно-проводниковой продукции. Производственные мощности позволяют производить широкий спектр КПП для всех потребителей и отраслей. На текущий момент, компания сосредоточена на импортозамещении продукции компаний, которые покинули рынок Российской Федерации. В своих наработках компания делает упор на применение в производстве материалов от отечественных производителей.