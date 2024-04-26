В Новороссийске отремонтируют троллейбусную контактную сеть

В Новороссийске проведут капитальный ремонт троллейбусной контактной сети, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» муниципального образования город Новороссийск принимает заявки на участие до 13 мая. Начальная цена контракта составляет 44 млн рублей из средств городского бюджета.

Капитальный ремонт троллейбусной контактной сети с заменой опор проводится в Новороссийске на Сухумском шоссе. Реконструкция проводится в 4 этапа. Окончание работ по ремонту запланировано на 28 декабря 2024 года.