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В Новороссийске отремонтируют троллейбусную контактную сеть

26 апреля 2024, 17:45 210 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Новороссийске проведут капитальный ремонт троллейбусной контактной сети, сообщает RosTender.info.

Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» муниципального образования город Новороссийск принимает заявки на участие до 13 мая. Начальная цена контракта составляет 44 млн рублей из средств городского бюджета.

Капитальный ремонт троллейбусной контактной сети с заменой опор проводится в Новороссийске на Сухумском шоссе. Реконструкция проводится в 4 этапа. Окончание работ по ремонту запланировано на 28 декабря 2024 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство 

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