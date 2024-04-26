В Новороссийске отремонтируют троллейбусную контактную сеть

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
В Новороссийске проведут капитальный ремонт троллейбусной контактной сети, сообщает RosTender.info.
Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме. Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» муниципального образования город Новороссийск принимает заявки на участие до 13 мая. Начальная цена контракта составляет 44 млн рублей из средств городского бюджета.
Капитальный ремонт троллейбусной контактной сети с заменой опор проводится в Новороссийске на Сухумском шоссе. Реконструкция проводится в 4 этапа. Окончание работ по ремонту запланировано на 28 декабря 2024 года.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter