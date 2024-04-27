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Энергетики построили ЛЭП для новых потребителей в Высоковске

27 апреля 2024, 16:00 224 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ в г. Высоковск г.о. Клин. ЛЭП построена на ул. Большевистской для подключения к сетям новых потребителей в данном районе.

Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 300 м, обеспечивает передачу электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-441. По новой линии в апреле уже выполнено технологическое присоединение гаражного объединения «Луч» с мощностью электроснабжения 150 кВт. В дальнейшем ВЛ обеспечит возможность подключения для частных домовладений и коммерческих объектов.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании 

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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