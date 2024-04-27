Авторы и источники / Правообладателям Кольская АЭС. Фото – с официального сайта АО «Концерн Росэнергоатом»

Предстоящий ввод в эксплуатацию модернизированного комплекса автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) на Кольской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») стал одной из ключевых тем ежегодного совещания руководителей подразделений релейной защиты и автоматики филиала Системного оператора Кольское РДУ, генерирующих и сетевых компаний Мурманской области.

«В рамках модернизации системы противоаварийного управления атомной электростанции в 2023 году установлена и настроена автоматика разгрузки при коротких замыканиях, в 2024 году должен быть завершен ввод в работу всех алгоритмов АПНУ и подключение комплекса к Централизованной системе противоаварийной автоматики, которая установлена в ОДУ Северо-Запада и обеспечивает в автоматическом режиме сохранение устойчивости энергосистемы при возникновении в ней аварийных ситуаций. Проект является завершающим этапом усиления Кольско-Карельского транзита и позволяет минимизировать управляющие воздействия на отключение генераторов и отключение нагрузки при аварийных возмущениях в энергосистеме», — говорит директор Кольского РДУ Андрей Щенников.

Особое внимание участники конференции уделили ходу работ по организации дублирующих и созданию новых каналов связи для устройств передачи аварийных сигналов и команд противоаварийного управления.

В рамках реализации проекта модернизации противоаварийной автоматики на Кольской АЭС собственник сетевых объектов ПАО «Россети» ведет обновление устройств телемеханики и противоаварийной автоматики на подстанциях 330 кВ Княжегубская, Мончегорск, Титан, Петрозаводск и распределительных пунктах 330 кВ Борей и Каменный Бор.

Совместно с производителями оборудования представители энергокомпаний разобрали особенности настройки интерфейса устройств противоаварийной автоматики, выявленные на предыдущем этапе ввода, и предложили рекомендации по их оптимизации.

Ежегодное совещание персонала РЗА — многолетняя традиция энергетиков Кольской энергосистемы. На них представители субъектов электроэнергетики региона обсуждают актуальные вопросы в области релейной защиты, режимной и противоаварийной автоматики.