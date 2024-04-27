Новосибирская ГЭС увеличила выработку в 1 квартале 2024 года

В 1 квартале 2024 года Новосибирская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выработала 331,5 млн кВт·ч электроэнергии, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Увеличение выработки обусловлено увеличением объема притока в Новосибирское водохранилище по сравнению с притоком за 1 квартал 2023 года.

По данным ФГБУ «Западно–Сибирское УГМС» во 2 квартале прогноз притока будет на уровне 3820 м³/с, что чуть выше нормы (107%).

В настоящее время Новосибирская ГЭС продолжает работу в режиме пропуска половодья. По состоянию на 27 апреля уровень воды в Новосибирском водохранилище достиг отметки 111,00 м. Наполнение водохранилища продолжится до нормального подпорного уровня на отметке 113,5 м.

Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме. К пропуску половодья подготовлены оборудование и гидротехнические сооружения, проверены оперативно-диспетчерская связь и локальная система оповещения населения, сформированы дежурные бригады. Ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие ГЭС с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами МЧС России.