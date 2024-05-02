В подмосковных Люберцах ООО ПК «Альфа Групп» планирует модернизировать производство алюминиевого сплава. Обеспечить закупку оборудования и его подготовку для серийного производства позволит льготный заем Фонда развития промышленности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвестиции в проект составляют 26,6 млн рублей. Из них 18,6 млн рублей, почти 70% от общей суммы, инвестор получит в виде льготного займа от Фонда развития промышленности Подмосковья по программе «Приобретение оборудования». На предприятии дополнительно будет создано около 10 рабочих мест. Новое оборудование позволит сократить потери при выплавке на 10%, что в свою очередь обеспечит увеличение производства алюминиевого сплава без увеличения объемов закупки сырья», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО ПК «Альфа Групп» специализируется на производстве алюминиевой продукции. Предприятие представляет собой комплекс металлургических производств, предназначенных для изготовления вторичного алюминия в виде первичных форм — чушек, пирамидок, гранул, а также алюминиевого проката — алюминиевой катанки.

«Отечественная алюминиевая промышленность сегодня продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и санкции. И привлеченный льготный заем позволит нам модернизировать предприятие для наращивания объемов производства востребованной продукции», — прокомментировал член совета директоров ГК «Акрон Холдинг», куда входит ООО ПК «Альфа Групп», Александр Кобенко.

Напомним, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования».