EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 2*1,5 ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Москаленко Георгий Сергеевич).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 25%);

занижение толщины оболочки из ПВХ (отклонение 6,4%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 40,1%).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые, однако у специалистов есть основания полагать, что данная торговая марка является «однодневной» и используется наряду с другими наименованиями фальсификата (например, АТЛАНТ-ЭЛЕКТРО, АБСОЛЮТ-КАБЕЛЬ и др.), результаты испытаний которого ранее публиковались на канале EL-Комитета НОПСМ.

Результаты полученных испытаний кабельной продукции данного производителя позволяют утверждать, что она является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению (фактически это продукция no name без сертификатов соответствия, какой либо информации об ее изготовителе также не имеется).

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО.