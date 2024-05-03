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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО

3 мая 2024, 13:30 560 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 2*1,5 ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец ИП Москаленко Георгий Сергеевич).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 25%);
  • занижение толщины оболочки из ПВХ (отклонение 6,4%);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 40,1%).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые, однако у специалистов есть основания полагать, что данная торговая марка является «однодневной» и используется наряду с другими наименованиями фальсификата (например, АТЛАНТ-ЭЛЕКТРО, АБСОЛЮТ-КАБЕЛЬ и др.), результаты испытаний которого ранее публиковались на канале EL-Комитета НОПСМ.

Результаты полученных испытаний кабельной продукции данного производителя позволяют утверждать, что она является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению (фактически это продукция no name без сертификатов соответствия, какой либо информации об ее изготовителе также не имеется).

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ГАРАНТ ЭЛЕКТРО.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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4.35

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