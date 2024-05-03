В МЭИ разработали новую технологию производства водорода

Ученые НИУ «МЭИ» разработали новый способ производства водорода при утилизации газовых отходов.

Схема разработанной технологии основана на добавлении природного газа в поток конвертерных газов (побочного продукта сталелитейной промышленности), что позволяет резко снизить их температуру за счет протекания углекислотной переработки газа и получить водородсодержащий газ. Такой метод основан на принципе безотходности при проведении процесса энергохимического накопления энергии.

«Новая разработка наших ученых способна решить две задачи одновременно – сократить углеродный след тяжелой промышленности и разработать новую и доступную технологию производства водорода. Более того, способ является новым шагом методологии интенсивного энергосбережения, которая считается основоположником общего прогресса теплотехнологических систем и комплексов, в первую очередь, энергоемких отраслей промышленности», − рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Проведенные расчеты показали, что на металлургическом предприятии с объемом производства 10 млн тонн конвертерной стали в год возможно получение 92 тыс. тонн водорода при сокращении выделения парниковых газов на 947 тыс. тонн, при этом себестоимость получаемого водорода составляет не более 7 рублей за нормальный кубометр водорода.

Проведена разработка конструктивных особенностей и численное моделирование основного объекта исследования разработанного способа − реактора энергохимического накопления энергии. Уникальным решением реактора является использование отходов металлургического производства в качестве временного катализатора с последующим возвратом его в технологический процесс.

Работа выполнена в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего» под руководством доцента кафедры ИТНО НИУ «МЭИ» Сергея Петина.​