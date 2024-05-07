Обновленная база оборудования «Контактор», в которую добавлены автоматические выключатели серии «Протон М», а также новая серия автоматических выключателей в литом корпусе до 1600 А, вышла на платформе nanoCAD BIM Электро.

Программа nanoCAD стабильно функционирует на территории РФ, соответствует ГОСТ и СПДС, что упрощает взаимодействие между участниками и подходит для реализации российских проектов.

Продукция АО «Контактор» используется на ключевых предприятиях энергоемких отраслей России и ближнего зарубежья, там, где особенно важны надежность оборудования, бесперебойная работа и максимальные расчетные параметры.

Теперь проектировщики имеют возможность создавать проекты с самым актуальным оборудованием «Контактор». Компания обновила список продукции, перечень и корректность данных.

Обновлённая база доступна по ссылке .