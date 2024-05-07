13 мая в Кстове (Нижегородская область) состоится отбор в новый сезон « Школы футбола » — спортивного проекта в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Принять участие в нем смогут мальчики и девочки 2011–2012 годов рождения. Куратором проекта, как и в прошлом году, стал известный российский футболист Дмитрий Сычев. По итогам отбора трое юношей и три девушки получат путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP, который находится в их регионе.

Отбор пройдет на территории спортивного комплекса «Премьер-лига» по адресу 3-й Микрорайон 30А. Всего будет три этапа: с 09:00 до 11:45 для юношей, с 11:45 до 14:30 для девушек, и с 15:45 до 18:30 вновь для юношей. Принять участие могут не только юные жители Кстова, но и Нижнего Новгорода и других близлежащих городов. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте , получить допуск к занятиям спортом от врача и взять с собой спортивную форму и обувь.

Главным тренером назначен Александр Шагов, заслуженный тренер Российской Федерации. В тренерский штаб вошли тренер по общефизической подготовке Ольга Шагова, тренеры Евгений Головченко, Павел Жигульских, Оксана Шмачкова и Юлия Юшкевич. На отборочных тренировках наставники оценят физическую подготовку, игровое мышление и умение ребят правильно выполнять команды. Для детей с ОВЗ также будет организован мастер-класс.

Помимо отбора в «Школу»‎, 13 мая в Кстове пройдет еще одно мероприятие «Формулы хороших дел»‎, направленное на поддержку начинающих спортивных комментаторов, — « Голос спорта ». В рамках проекта молодые специалисты посетят мастер-класс от известного российского комментатора Геннадия Орлова, который также приедет на отбор юных футболистов.

«Исключительно важно поддерживать интерес молодежи к спорту. Этому способствуют не только спортивные мероприятия, но и популяризация профессий, без которых не обходится ни одно соревнование. Спортивный комментатор — одна из таких замечательных профессий — сложных, ответственных, но очень интересных. Наша работа — настоящее искусство, и я очень рад, что есть молодые люди, которые готовы азы этого искусства постигать», — поделился Геннадий Орлов, президент Российской ассоциации спортивных комментаторов.

Список финалистов, которые отправятся в летний лагерь #SIBURCAMP, будет опубликован сайте проекта. Юные спортсмены будут участвовать в тренировках, мастер-классах и соревнованиях. Такая поездка — отличная возможность пообщаться со своими единомышленниками и старшими коллегами.

В лагерь поедут и тренеры финалистов: для них предусмотрен образовательный модуль — лекции приглашенных тренеров федерального уровня, практикумы по методикам двигательной активности и развития психологической устойчивости детей, курс по работе с детьми с ОВЗ, который был добавлен в программу проекта в этом году.

Отборы в «Школу футбола» уже состоялись в Благовещенске, Томске, Тобольске, Нижневартовске, Ноябрьске и Свободном. Помимо Кстова, в мае отборочные тренировки пройдут в Нижнекамске и Воронеже. Подробную программу и даты отборов можно посмотреть на сайте.

Уже несколько лет мы помогаем одаренным ребятам из разных городов формировать для себя вектор развития через баскетбол, шахматы, а теперь и футбол. В 2024-м “Школе футбола” исполняется год. Благодаря проекту молодые люди могут не только развить свои спортивные навыки и заявить о себе, но и получить знания, которые помогут им и за пределами спортивной площадки», – прокомментировал Сергей Быков, лидер спортивных проектов СИБУРа.

Больше информации о проектах СИБУРа «Школа футбола» и «Школа баскетбола» на официальном сайте #SIBURCAMP.

