"Эльгауголь" внедрила SCADA-систему

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Систему сбора данных, оперативного контроля и автоматизации процессов (SCADA) внедрили на Эльгинском месторождении. Она обеспечит дистанционное управление работой всех энергообъектов.
Система позволяет вести базы данных по всем видам оборудования, работать с техническими паспортами и справочниками, схемами электросетей и эксплуатационными сведениями.
Автоматический сбор данных и диспетчерское управление дают возможность энергетикам Эльгинского угольного комплекса быстро и качественно анализировать информацию, оперативно реагировать на любые изменения. Теперь они могут удаленно управлять электроустановками, проводить подключение ячеек, отслеживать нагрузки и напряжение, а также выполнять множество других действий, не выходя из кабинета.
«Удаленное управление упрощает процессы и экономит время на мониторинг установок. Ранее специалисты объезжали все объекты, сейчас сигналы поступают на автоматическое рабочее место диспетчера. Использование SCADA в целом значительно повысит эффективность и качество работы энергосистемы компании», – подчеркнул главный энергетик ООО «Эльгауголь» Сергей Осинцев.
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