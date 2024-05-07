"Эльгауголь" внедрила SCADA-систему

Систему сбора данных, оперативного контроля и автоматизации процессов (SCADA) внедрили на Эльгинском месторождении. Она обеспечит дистанционное управление работой всех энергообъектов.

Система позволяет вести базы данных по всем видам оборудования, работать с техническими паспортами и справочниками, схемами электросетей и эксплуатационными сведениями.

Автоматический сбор данных и диспетчерское управление дают возможность энергетикам Эльгинского угольного комплекса быстро и качественно анализировать информацию, оперативно реагировать на любые изменения. Теперь они могут удаленно управлять электроустановками, проводить подключение ячеек, отслеживать нагрузки и напряжение, а также выполнять множество других действий, не выходя из кабинета.