Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Эльгауголь" внедрила SCADA-систему

7 мая 2024, 15:42 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Эльгауголь
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: elga.ru

Фото: elga.ru

Систему сбора данных, оперативного контроля и автоматизации процессов (SCADA) внедрили на Эльгинском месторождении.  Она обеспечит дистанционное управление работой всех энергообъектов.  

Система позволяет вести базы данных по всем видам оборудования, работать с техническими паспортами и справочниками, схемами электросетей и эксплуатационными сведениями. 

Автоматический сбор данных и диспетчерское управление дают возможность энергетикам Эльгинского угольного комплекса быстро и качественно анализировать информацию, оперативно реагировать на любые изменения. Теперь они могут удаленно управлять электроустановками, проводить подключение ячеек, отслеживать нагрузки и напряжение, а также выполнять множество других действий, не выходя из кабинета.

«Удаленное управление упрощает процессы и экономит время на мониторинг установок. Ранее специалисты объезжали все объекты, сейчас сигналы поступают на автоматическое рабочее место диспетчера. Использование SCADA в целом значительно повысит эффективность и качество работы энергосистемы компании», – подчеркнул главный энергетик ООО «Эльгауголь» Сергей Осинцев

Обсудить на форуме
Метки: ЭЛЬГАУГОЛЬ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
07.05.2024
"Группа Синара" запустит производство трамваев в Екатеринбурге
07.05.2024
Китай и Бразилия заключили соглашение о реализации крупнейшего в Бразилии проекта строительства UHVDC ЛЭП
07.05.2024
"Россети" модернизировали питающий центр Сочи и федеральной территории "Сириус"
07.05.2024
"Россети" завершили строительство сетевой инфраструктуры для Национального космического центра
07.05.2024
В Нижегородской области пройдет отбор в проект СИБУРа "Школа футбола"
Другие новости рубрики Цифровая революция
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно