"Группа Синара" запустит производство трамваев в Екатеринбурге

В настоящий момент речь идет о создании опытного производства трамвая собственной конструкторской разработки. Организовать серийный выпуск компания планирует в 2025 году.

Опытное производство трамвая собственной конструкторской разработки организуется на одном из предприятий холдинга «Синара — Транспортные машины». В настоящий момент компания ищет для него сотрудников через сервис HeadHunter.

В описании вакансий сказано, что производство разместится на улице Тагильской, 2. Там расположен Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» (входит в состав «Синара — Транспортные машины»).

«Синара – Транспортные Машины» — один из крупнейших российских холдингов транспортного машиностроения. Его деятельность охватывает весь жизненный цикл локомотивов и путевых машин — от создания до сервисного обслуживания. С 2020 г. СТМ вышли на рынок городского общественного транспорта (трамваи, троллейбусы).