Команда АО "Контактор" поздравляет с Днём Победы

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!
День Победы — священный и дорогой для каждой семьи, каждого человека праздник.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей и сегодня являются примером для всех нас. Светлая память всем, кто не вернулся с войны. Бесконечная благодарность тем, кто ковал Победу в тылу.
Мы помним! Мы гордимся!
Поздравляем всех с этим светлым праздником, желаем добра и благополучия, бодрости духа и мирного неба над головой.
Команда АО «Контактор»
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