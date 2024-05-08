Команда АО "Контактор" поздравляет с Днём Победы

Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!

День Победы — священный и дорогой для каждой семьи, каждого человека праздник.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей и сегодня являются примером для всех нас. Светлая память всем, кто не вернулся с войны. Бесконечная благодарность тем, кто ковал Победу в тылу.

Мы помним! Мы гордимся!

Поздравляем всех с этим светлым праздником, желаем добра и благополучия, бодрости духа и мирного неба над головой.



Команда АО «Контактор»