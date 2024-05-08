Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Команда АО "Контактор" поздравляет с Днём Победы

8 мая 2024, 15:15 686 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Завод Контактор
Авторы и источники / Правообладателям

Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!

День Победы — священный и дорогой для каждой семьи, каждого человека праздник.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей и сегодня являются примером для всех нас. Светлая память всем, кто не вернулся с войны. Бесконечная благодарность тем, кто ковал Победу в тылу.

Мы помним! Мы гордимся!

Поздравляем всех с этим светлым праздником, желаем добра и благополучия, бодрости духа и мирного неба над головой.


Команда АО «Контактор»

Обсудить на форуме
Метки: КОНТАКТОР
KTKR
6.83

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
08.05.2024
Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого квартала в Уфе
08.05.2024
Первый китайский завод готовится к открытию в ОЭЗ "Липецк"
08.05.2024
ООО "Башкирэнерго" помогло восстановить электроснабжение Свердловской области
08.05.2024
Энергетики филиала "Россети – Урал" - "Пермэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Пермского края
08.05.2024
Комплексный проект освещения аэропорта им. Губкина – уникальное решение от IEK GROUP
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно