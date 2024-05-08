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  • В Группе Компаний "ОПТИКЭНЕРГО" состоялся ежегодный митинг, посвященный годовщине Великой Победы

В Группе Компаний "ОПТИКЭНЕРГО" состоялся ежегодный митинг, посвященный годовщине Великой Победы

8 мая 2024, 13:20 620 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ООО Сарансккабель-Оптика
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Коллективы предприятий и компаний холдинга пришли на митинг с портретами своих родных, принимавших участие в войне и героически отстаивавших победу в тылу. Герои той войны вновь в строю, в компании своих потомков. Эта великая память должна сохраняться в поколениях, чтобы молодые люди чтили своих дедов и прадедов, отстоявших победу в тяжелой битве с фашизмом.

В рядах сегодня были и воины, на долю которых выпало сражаться за родину и в наше время, принявших участие в специальной военной операции на территории Украины. От ООО «Сарансккабель-Оптика» в СВО приняли участие 2 человека. Ребятам повезло, они остались живы и уже возвратились в свои семьи, к своим родным. Мы гордимся своими защитниками и желаем им победы и скорейшего возвращения домой.

На митинге прозвучало много искренних слов, воспоминаний и пожеланий от представителей ГК «ОПТИКЭНЕРГО» и гостей холдинга. Каждый из них призывал помнить подвиги наших предков, отстоявших победу, поддерживать нашу страну, в битве с неонацизмом, ратным трудом доказывать любовь к своей стране и ценить возможность работать и достигать высоких результатов.

На митинге были подведены и итоги работы предприятий холдинга, их достижения. Коллективный договор ООО «Сарансккабель - Оптика» ежегодно занимает призовые места во всероссийских и республиканских конкурсах. По итогам 2023 года в Республиканском смотре - конкурсе коллективный договор занял почетное 2 место. Награждение состоялось на торжественном собрании в честь праздника Весны и труда.

На торжественном митинге присутствовали гости: студенты ГБПОУ РМ «Саранского электромеханического колледжа» с директором С.А.Махаловым, Председатель Мордовской Республиканской организациии "Всероссийский Электропрофсоюз" Е.В.Капаева, воспитанники и преподаватели ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда». Каждый из гостей пришел на митинг с подарком. Это были хореографические и вокальные номера, за которые отдельное спасибо.

В рамках митинга прошло награждение победителей 11 спартакиады, посвященной Великой Победе. ООО «Сарансккабель-Оптика» заняло первое место в общекомандном зачете. Директор и капитан команды были награждены переходящим кубком, вымпелом, дипломом и денежным подарком. От всей души поздравляем команду ООО «Сарансккабель-Оптика» с этой блестящей победой. Она досталась в нелегком соперничестве. В общекомандной копилке 3 первых места и 2 вторых. Первые места команды заняли по мини-футболу, плаванию и теннису. Вторые места по стрельбе и дартс. Капитаны команд были также награждены дипломами и денежными призами.

Митинг традиционно закончился «семейными фотографиями» и рукопожатиями. С наступающим праздником великой Победы! Мира, здоровья, благополучия и гордости за нашу страну! Встретимся на параде 9 мая на Советской площади города.

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Метки: ОПТИКЭНЕРГО, ЭМ-КАБЕЛЬ, САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА
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