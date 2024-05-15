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В Тамбовской области стартовала электрификация участка Юго-Восточной железной дороги Ртищево – Кочетовка

15 мая 2024, 13:00 297 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/telerzd

Фото: t.me/telerzd

На перегоне Тамбов-1 – Цна Юго-Восточной железной дороги начались работы по монтажу контактной сети. Новая инфраструктура создается в рамках реализации проекта электрификации участка Ртищево – Кочетовка. Электрификация позволит снизить эксплуатационные расходы, так как в пути поездам уже не потребуется замена тяги. Кроме того, сократится время следования в пути грузовых составов, а значительная часть пассажирского потока с направления Москва – Рязань – Грязи будет переключена на участок Москва – Ожерелье – Елец – Грязи, что позволит повысить маршрутные скорости пассажирских поездов на обоих направлениях.

Помимо контактной сети и линии электропередач, на участке протяженностью более 260 км построят новую инфраструктуру, в том числе тяговые подстанции, автотрансформаторные пункты, системы освещения и другие объекты энергетического хозяйства и проведут реконструкцию путевого хозяйства и пассажирской инфраструктуры.

Проект электрификации участка Ртищево – Кочетовка планируется полностью завершить в 2027 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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