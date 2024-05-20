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Марат Хуснуллин: Объекты строительства 86 регионов России подключены к информационной системе управления проектами

20 мая 2024, 15:30 507 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В России продолжается комплексная цифровизация строительной отрасли. Правительство утвердило новые правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Все регионы до конца этого года должны принять нормативно-правовые акты о переводе исполнительной документации строительных проектов в цифровой вид. На сегодня 79 субъектов уже выполнили эту задачу, ещё в 10 – идёт разработка соответствующих документов. Одновременно с этим уже 86 регионов подключили объекты строительства к информационной системе управления инвестиционно-строительными проектами государственных заказчиков в сфере строительства. В итоге все звенья стройкомплекса России войдут в единую цифровую вертикаль страны, что позволит сократить сроки инвестиционно-строительного цикла на 20%», – отметил Марат Хуснуллин

Постановление устанавливает порядок формирования и ведения информационной модели, определяет состав сведений, документов и материалов, представляемых в виде электронных документов на этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. 

Особым нововведением является создание механизма интеграции информационных систем, используемых в процессе формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства субъектами градостроительной деятельности, с государственными информационными системами.

Как отметил вице-премьер, на основе больших данных и накопленной аналитики можно принимать более эффективные управленческие решения, что позволит быстрее строить и вводить новые объекты. Единая цифровая среда позволяет снизить количество ошибок на всех этапах жизненного цикла объекта, особенно в проектировании. Успешная реализация проекта по цифровизации стройки в России позволит регионам выполнять больший объём строительных работ в более короткие сроки. Таким образом, российские города получат больше новых современных объектов, в которых будут жить и работать люди.

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Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИСУП
Отрасль: Строительство 

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