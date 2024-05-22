В АО «СО ЕЭС» завершился цикл лекций для студентов первого курса магистратуры кафедры электроэнергетических систем Национального исследовательского университета «МЭИ» основной профессиональной образовательной программы «Управление режимами работы электроэнергетических систем». Лекции проводились в рамках обучения по разработанной совместно с вузом дисциплине «Технологические основы управления режимами».

Лекции специалистов АО «СО ЕЭС» были проведены три раза в течение семестра: 12, 19 марта и 16 мая 2024 года на базе Центра подготовки персонала АО «СО ЕЭС». В рамках первого дня обучения студенты прослушали лекции «Оперативно-диспетчерское и оперативно-технологическое управление. Функции и задачи АО «СО ЕЭС» начальника Службы развития и технического перевооружения АО «СО ЕЭС» Сергея Кушнира, «Основные параметры ЕЭС России. Управление электроэнергетическим режимом работы ЕЭС России» руководителя Центра подготовки персонала АО «СО ЕЭС» Ивана Пыхова, Начальник Службы оперативного планирования режимов АО «СО ЕЭС» Алексей Колесников рассказал будущим энергетикам о краткосрочном планировании электроэнергетического режима работы ЕЭС России. Заместитель главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС» Владимир Дьячков познакомил учащихся с требованиями к устойчивости энергосистем и принципами определения максимально допустимых перетоков и аварийно допустимых перетоков в контролируемых сечениях. В ходе первого лекционного дня студенты также посетили Центр подготовки персонала, где Иван Пыхов рассказал гостям о том, как организована в компании профессиональная подготовка диспетчеров, как проходят противоаварийные тренировки, а также познакомил их с современными тренажерами и программно-аппаратными комплексами, используемыми в оперативно-диспетчерском управлении.

Во второй учебный день для магистрантов НИУ «МЭИ» лекции на темы «Противоаварийная автоматика энергосистем» и «Регулирование частоты ЕЭС России. Режимная автоматика», провели заместитель главного диспетчера по режимам Владимир Дьячков и начальник Службы противоаварийной и режимной автоматики Евгений Сацук в дистанционном формате. В последний лекционный день участники прослушали лекции «Дистанционное управление из диспетчерских центров» заместителя начальника Оперативно-диспетчерской службы Сергея Жаркова, «Автоматизированные системы диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» начальника Службы развития и сопровождения технологических систем Евгения Малахова, «Применение открытых стандартов CIM в задачах информационного обмена между субъектами электроэнергетики» начальника Службы информационной модели Николая Беляева и «Совместная работа ЕЭС России и энергосистем иностранных государств и взаимодействие с зарубежными системными операторами» заместителя руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрия Афанасьева.

«Связь высшего образования и производственной деятельности очень важна, у вузовских преподавателей свои задачи, больше нацеленные на освоение студентами теоретических знаний, а практические компетенции сосредоточены на производстве. Увидеть, как делается на местах то, что они в течение нескольких лет изучали в вузе, для студентов, я думаю, очень ценно. Что касается темы моей лекции – организация и управление режимами параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных государств – то эта уникальная функция законодательно закреплена именно за Системным оператором, и это единственное место, где можно получить исчерпывающую информацию об этом. При этом пригодиться эти знания могут не только тем, кто будет работать в нашей компании. Они могут быть полезны и при трудоустройстве в «Россети», занимающиеся эксплуатацией межгосударственных линий электропередач, в «Интер РАО», которое занимается трейдингом и имеет энергетические активы за рубежом, в инжиниринговых, проектных компаниях, оказывающих услуги зарубежным клиентам по проектированию, строительству энергообъектов», – отметил Дмитрий Афанасьев.

«Когда будущий специалист обучается в вузе, он получает теоретическую базу и навыки решения теоретических задач, но это, скорее, просто знакомство с инструментами и методами решения. В лекциях представителей Системного оператора мы рассказываем больше о непосредственных практических задачах, которые стоят перед нашей компанией и отраслью в целом, и не просто о том, что такие задачи существуют, но и том, как они решаются. Тем самым даем возможность студентам соотнести теоретическую подготовку в вузе с теми практическими задачами, которыми они будут заниматься после распределения и позволяем сформировать общую картину отрасли, так сказать, сложить воедино кусочки пазла, полученные в процессе обучения. Тема моей лекции – применение стандартов CIM в задачах информационного обмена между субъектами электроэнергетики – связана не только с Системным оператором, но и со всеми субъектами отрасли, и это полезно в любом случае, независимо от того, куда потом студенты будут трудоустроены. Лекция направлена на то, чтобы ознакомить студентов с технологиями и процессами информационного обмена, показать взгляд Системного оператора на текущий статус и направления развития этих процессов», – подчеркнул Николай Беляев.

Слушатели лекций отметили их практическую направленность и несомненную ценность для себя.

«Все лекции были очень полезными. Нам, как будущим специалистам по режимам, нужно понимать, как устроена энергосистема, как Системный оператор ею управляет. На каждой лекции мы узнавали что-то новое, даже то, что знали раньше, смогли увидеть с какого-то нового ракурса. Очень интересной оказалась отыгранная нами противоаварийная тренировка. Те знания, которые дает нам вуз, основаны на теории и иногда на каких-то данных из прошлого, а компания, рассказывая о том, что она использует сейчас и планирует использовать в будущем, помогает увидеть перспективу», – отметил магистрант НИУ «МЭИ» Сергей Терзе.

«Мне понравились все лекции, и особенно то, что преподаватели рассказывают о своем практическом опыте, приводят в пример реальные ситуации, рассказывают о настоящих энергосистемах. Мы и сами попробовали себя в решении практических задач на противоаварийной тренировке в Центре подготовки персонала: самостоятельно осуществили переключения по выводу линий электропередачи в ремонт, представив себя диспетчерами, отдающими команду на энергообъект, – это было очень увлекательно», – поделилась впечатлениями магистрант НИУ «МЭИ» Александра Ильина.

«Сотрудничество Системного оператора и МЭИ позволяет расширить кругозор учащихся и их компетенции. Передача знаний специалистов АО «СО ЕЭС» нашим студентам очень ценна в виду того, что вуз не может рассказать о практических задачах, которые стоят перед отраслью, так, как это сделает компания. Мы в какой-то степени оторваны от отрасли, а компания позволяет взглянуть на отрасль другими глазами, под другим углом», – подытожила преподаватель кафедры электроэнергетических систем Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Анастасия Курналеева.

Проведение лекций работниками АО «СО ЕЭС» в соответствии с программой совместно разработанной учебной дисциплины организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между НИУ «МЭИ» и Системным оператором. Соглашение было подписано Председателем Правления АО «СО ЕЭС» Федором Опадчим и ректором НИУ «МЭИ» Николаем Рогалевым 14 октября 2021 года на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Документ предусматривает сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ.