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Свыше 270 московских производителей принимают участие в международной выставке "Металлобработка-2024"

22 мая 2024, 11:30 234 Время чтения ≈ 6 мин
Источник: ДИиПП
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Фото: пресс-служба ДИиПП

Фото: пресс-служба ДИиПП

Более тысячи компаний из 13 стран мира принимают участие в 24-й международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2024», из которых более 270 представляют столицу. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. 

Среди московских участников – производители лазеров, автоматизированных систем, редукторов и станков.

«Среди ключевых задач, которые стоят перед промышленностью России и Москвы в частности, – развитие станкостроения. От темпов роста отрасли напрямую зависит технологическая независимость страны и обеспеченность заводов необходимым оборудованием. Сегодня производством различных станков занимаются около 50 столичных предприятий, многие из них принимают участие в выставке», –  рассказал Владислав Овчинский.

Так, в рамках выставки компания «Лассард» презентовала свои новые продукты: компактный лазерный станок для сварки, труборез и комплекс для работы с толстыми листовыми материалами. Последний, например, обрабатывает латунь, нержавеющую и черную сталь, медь и другие металлы. Такой станок может быть оснащен волоконным лазером мощностью до 30 кВт, системами автоматической смазки и увеличения рабочей зоны секциями по 6000 мм.

«Наша компания представлена на выставке четвертый год подряд, и в этот раз мы покажем много нашего лазерного оборудования, среди которого будет несколько новинок 2024 года. Кроме того, на нашем стенде много интерактива с тематическими конкурсами, направленными на привлечение внимания посетителей к лазерным технологиям», – рассказал генеральный директор Олег Нефёдов.

Еще один участник, TECHNORED, на выставке впервые представил сварку на промышленном роботе с досягаемостью 3 000 мм, адаптивное электромеханическое захватное устройство для любых типов промроботов, новый кобот c уровнем водонепроницаемости, а также первый в России коллаборативный манипулятор с грузоподъемностью 27 кг.

 «Мы показываем ноу-хау – наши новые разработки департамента R&D. Также на выставке принимаем участие в активностях сообщества производственников “ЦЕХ”, нацеленных на обмен опытом собственников предприятий для совместного развития», – поделился генеральный директор Артем Лукин.

Компания «Интеллектуальные робот системы» показала оборудование для сварочных производств и металлообрабатывающей промышленности: роботизированный комплекс для изготовления форм высокоточного литья, инновационные сварочные столы, галтовочную, шлифовальную и другую технику. В частности, на выставке работали пять инновационных аппаратов лазерной сварки для черной и нержавеющей стали, алюминия, оцинковки и титана без необходимости использования специальных защитных сред. 

«Как многолетние участники выставки рады представить не только полюбившиеся партнерам и клиентам роботизированные комплексы, но и инновационные аппараты лазерной сварки. Рады принять и проконсультировать на нашем стенде постоянных клиентов и новых гостей выставки», – отметил директор компании Антон Бычковский.

Первый в истории атомной отрасли серийный 3D-принтер, который работает по технологии селективного лазерного сплавления – разработка компании-интегратора по аддитивным технологиям Госкорпорации «Росатом». Устройство позволяет получать изделия из металлопорошковых композиций с повышенной точностью: ее достигают путём избирательного лазерного плавления слоя порошка по площади сечения заготовок. В соответствии с запросами российских промышленников, его оснастили сканирующими модулями, полностью новой газовой системой, увеличили объем построения, улучшили герметизацию вводов кабелей нагревателей и термодатчиков.

На стенде предприятия «НТЦ Приводная Техника» посетители познакомились с высокоточными редукторами, преобразователями частоты, а также механическими приводами, линейными направляющими и другим оборудованием. К примеру, в компании разработали, собрали и запустили образец многоосевой системы управления движением.

«Прототип демонстрирует основные возможности, построенные на базе человеко-машинного интерфейса, контроллера управления движением, сервоприводами. Механическая передача осуществляется высокоточными планетарными редукторами», – прокомментировал директор департамента сервосистем и высокоточного привода Николай Сорокин.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

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Метки: МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2024
Отрасль: Металлургия 

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