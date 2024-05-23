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Президиум Научно-технического совета ПАО "Россети" обсудил новые возможности для цифровизации электросетей

23 мая 2024, 17:30 394 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Состоялось первое в 2024 году заседание президиума Научно-технического совета ПАО «Россети». Мероприятие провел председатель совета, ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Участвовали заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, представители Минэнерго России, АО «ОЭК», АО «Сетевая компания» и других отраслевых организаций, Российской академии наук, образовательных учреждений, производителей оборудования.

Члены президиума обсудили возможности Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» открыли в марте в Санкт-Петербурге. Новый исследовательский центр не имеет аналогов в России. Специально для него созданы самый мощный в стране комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени, испытательная сеть 0,4-35 кВ.

«Лаборатория позволяет тестировать новое оборудование, оценивать уровень кибербезопасности, влияние электромагнитного излучения и солнечной радиации, изучать новые технологии хранения энергии. Этот исследовательский центр ориентирован на создание прорывных технологий, что открывает новые возможности для сотрудничества с производителями, научными организациями. Кроме того, он рассчитан на реализацию современных образовательных проектов», – отметил Евгений Ляпунов.

Также на заседании президиума эксперты Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ представили результаты анализа передового зарубежного опыта цифровой трансформации для оптимизации технологических процессов сетевого комплекса.

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Метки: РОССЕТИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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