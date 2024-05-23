Режкабель продолжает улучшать IT-инфраструктуру

На Режевском кабельном заводе установлены пять новых информационных центров. Эти устройства нового поколения отличаются увеличенной диагональю сенсорных экранов, более компактными размерами и обтекаемой формой по сравнению с предыдущими терминалами.

Новые информационные центры позволяют не только систематизировать техническую документацию и безопасно хранить документы, но и фиксировать показатели производительности труда рабочих. Кроме того, на заводе были смонтированы новые коммуникационные шкафы, улучшающие подключение и защиту всех терминалов.

В рамках улучшения IT-инфраструктуры до конца июня запланировано расширение зоны покрытия WI-FI на участке погрузки и выгрузки продукции. На данный момент специалистами отдела информационных технологий разрабатываются новые регламенты и оптимизируется работа портала технической поддержки пользователей.