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Режкабель продолжает улучшать IT-инфраструктуру

23 мая 2024, 09:30 186 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Режевской кабельный завод
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На Режевском кабельном заводе установлены пять новых информационных центров. Эти устройства нового поколения отличаются увеличенной диагональю сенсорных экранов, более компактными размерами и обтекаемой формой по сравнению с предыдущими терминалами.

Новые информационные центры позволяют не только систематизировать техническую документацию и безопасно хранить документы, но и фиксировать показатели производительности труда рабочих. Кроме того, на заводе были смонтированы новые коммуникационные шкафы, улучшающие подключение и защиту всех терминалов.

В рамках улучшения IT-инфраструктуры до конца июня запланировано расширение зоны покрытия WI-FI на участке погрузки и выгрузки продукции. На данный момент специалистами отдела информационных технологий разрабатываются новые регламенты и оптимизируется работа портала технической поддержки пользователей.

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Метки: РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Кабельная промышленность 
REZH
8.39

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